СК выясняет обстоятельства гибели мужчины в Волге в Тверской области

СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины, с признаками длительного пребывания в воде, на берегу Волги.
Сообщение о ЧП поступило 2 апреля.
Следователем Следственного комитета опрошены очевидцы произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.