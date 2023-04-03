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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 11:41

СК выясняет обстоятельства гибели мужчины в Волге в Тверской области

ЧП произошло 2 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины, с признаками длительного пребывания в воде, на берегу Волги.

Сообщение о ЧП поступило 2 апреля.

Следователем Следственного комитета опрошены очевидцы произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.