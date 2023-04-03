В Калининском районе инспекторы ГИБДД задержали наркокурьера

Мужчина перевозил наркотики в рюкзаке Фото: УМВД России по Тверской области

Инспекторы ДПС в деревне Некрасово в Калининском районе в ходе патрулирования заметили автомобиль «Лада Гранта», водитель которого, увидев экипаж, резко затормозил, развернулся через двойную сплошную линию разметки и поехал обратно.

На требование сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал, увеличил скорость и на ходу выбросил из салона рюкзак. В результате погони нарушитель был остановлен и задержан. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Твери.

В рюкзаке находился сверток с веществом. Экспертиза установила, что это 2577 таблеток с наркотическим средством массой более килограмма.

В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.

Полицейские устанавливают каналы поступления наркотических средств и лиц, причастных к организации поставки.