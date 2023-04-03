В Тверской области исполнилось 100 лет Марии Егоровой

Мария Никаноровна Егорова. Фото: ПТО

3 апреля исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла, жительнице Ржева Марии Никаноровне Егоровой. С юбилеем долгожительницу поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы живете в героическом городе воинской славы Ржеве, известном на весь мир своей стойкостью. Вы и сама настоящий герой нашего Отечества - честный труженик из поколения ветеранов. Благодарим Вас за пример патриотизма, преданности профессиональному призванию, многолетний вклад в развитие сельского хозяйства нашей страны, - отмечено в поздравлении от главы региона.

Мария Никаноровна родилась в Смоленской области. После окончания 10 классов средней общеобразовательной школы устроилась на работу в колхоз счетоводом, где и проработала с 1941-го по 1980-й годы.

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».