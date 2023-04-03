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НовостиОбщество3 апреля 2023 9:51

В Твери провели аварийно-восстановительные работы верхнего слоя асфальта на участке улице Шишкова

Об этом сообщило правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
На дороге по улице Шишкова провели ремонтные работы.

На дороге по улице Шишкова провели ремонтные работы.

Фото: ПТО

В Твери на улице Шишкова на участке от улицы Богородицерождественская до поворота на деревню Глазково проведены аварийно-восстановительные работы верхнего слоя асфальта.

- На участке было отфрезеровано существующее покрытие и устроено новое, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Задействовано 15 единиц техники и 30 человек.

Поясняется, что это временный ремонт, он направлен на обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспорта на период до реконструкции улицы.

Как опять же сообщает пресс-служба областного правительства, реконструкция улицы Шишкова с уширением до четырех полос рассчитана на два года. Работы начнутся в этом году.

Добавим, что планы дорожных ремонтов в регионе в 2023 году будут рассмотрены на ближайшем заседании областного правительства. Его 4 апреля проведёт губернатор Игорь Руденя.