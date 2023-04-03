В Твери провели аварийно-восстановительные работы верхнего слоя асфальта на участке улице Шишкова

На дороге по улице Шишкова провели ремонтные работы. Фото: ПТО

В Твери на улице Шишкова на участке от улицы Богородицерождественская до поворота на деревню Глазково проведены аварийно-восстановительные работы верхнего слоя асфальта.

- На участке было отфрезеровано существующее покрытие и устроено новое, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Задействовано 15 единиц техники и 30 человек.

Поясняется, что это временный ремонт, он направлен на обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспорта на период до реконструкции улицы.

Как опять же сообщает пресс-служба областного правительства, реконструкция улицы Шишкова с уширением до четырех полос рассчитана на два года. Работы начнутся в этом году.

Добавим, что планы дорожных ремонтов в регионе в 2023 году будут рассмотрены на ближайшем заседании областного правительства. Его 4 апреля проведёт губернатор Игорь Руденя.