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НовостиОбщество3 апреля 2023 8:38

В Твери выступит знаменитый хор Сретенского монастыря Москвы

Будут исполнены шедевры духовной музыки
Алексей АНДРЕЕВ
В Твери пройдет концерт хора Сретенского монастыря. Фото: VK/Хор Московского Сретенского монастыря

В Твери пройдет концерт хора Сретенского монастыря. Фото: VK/Хор Московского Сретенского монастыря

7 апреля в Воскресенском кафедральном соборе Твери пройдет концерт хора Сретенского монастыря. Будет представлена программа «Песнопения, исцеляющие душу».

Концерт приурочен к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.

Хор исполнит песнопения древней Церкви, византийские и греческие, а также песнопения Великого поста.

Перед началом концертной программы к собравшимся обратится митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, стоявший у истоков основания хора Сретенского монастыря.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, часть средств от продажи билетов пойдет на восстановление кафедрального Спасо-Преображенского собора Твери.