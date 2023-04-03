В Твери выступит знаменитый хор Сретенского монастыря Москвы

В Твери пройдет концерт хора Сретенского монастыря. Фото: VK/Хор Московского Сретенского монастыря

7 апреля в Воскресенском кафедральном соборе Твери пройдет концерт хора Сретенского монастыря. Будет представлена программа «Песнопения, исцеляющие душу».

Концерт приурочен к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.

Хор исполнит песнопения древней Церкви, византийские и греческие, а также песнопения Великого поста.

Перед началом концертной программы к собравшимся обратится митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, стоявший у истоков основания хора Сретенского монастыря.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, часть средств от продажи билетов пойдет на восстановление кафедрального Спасо-Преображенского собора Твери.