В Тверской области прокуратура требует сделать освещение на дороге, где есть только два фонаря

Требования надзорного органа удовлетворены, но решение суда ещё не вступило в силу. Фото: Виктория ТУШКОВА

В прокуратуру Зубцовского района Тверской области поступило обращение: заявитель пожаловался, что на автомобильной дороге деревни Мозгово отсутствует освещение. Как выяснилось, на дороге протяжённостью 700 метров действительно были неисправны почти все уличные фонари - работали только два.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением к администрации Зубцовского муниципального округа о признании незаконным её бездействия и возложении обязанности оборудовать электрическое освещение.

-Требования надзорного органа удовлетворены в полном объёме, решение суда не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.