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НовостиОбщество3 апреля 2023 8:40

В Тверской области прокуратура требует сделать освещение на дороге, где есть только два фонаря

700-метровая автомобильная дорога в населённом пункте ночью погружается в тьму и становится небезопасной
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Требования надзорного органа удовлетворены, но решение суда ещё не вступило в силу.

Требования надзорного органа удовлетворены, но решение суда ещё не вступило в силу.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В прокуратуру Зубцовского района Тверской области поступило обращение: заявитель пожаловался, что на автомобильной дороге деревни Мозгово отсутствует освещение. Как выяснилось, на дороге протяжённостью 700 метров действительно были неисправны почти все уличные фонари - работали только два.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением к администрации Зубцовского муниципального округа о признании незаконным её бездействия и возложении обязанности оборудовать электрическое освещение.

-Требования надзорного органа удовлетворены в полном объёме, решение суда не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.