Гендиректор организации в Твери пойдет под суд за долги по заработной плате

Гендиректора будут судить за невыплату заработной платы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Заволжского района Твери утверждено обвинительное заключение в отношении 41-летнего местного жителя. Гендиректор организации обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 1 января по 29 марта 2020 года, задолжал сотруднику заработную плату за два месяца в сумме 114 тыс. рублей. При этом израсходовал более 2 млн 300 тыс. рублей на выплату заработной платы и ссуды себе лично, а часть денежных средств перечислил контрагентам на расчеты с подрядчиками и поставщиками.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд Твери.