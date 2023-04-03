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НовостиОбщество3 апреля 2023 8:34

Гендиректор организации в Твери пойдет под суд за долги по заработной плате

Работнику задолжали 114 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Гендиректора будут судить за невыплату заработной платы

Гендиректора будут судить за невыплату заработной платы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Заволжского района Твери утверждено обвинительное заключение в отношении 41-летнего местного жителя. Гендиректор организации обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 1 января по 29 марта 2020 года, задолжал сотруднику заработную плату за два месяца в сумме 114 тыс. рублей. При этом израсходовал более 2 млн 300 тыс. рублей на выплату заработной платы и ссуды себе лично, а часть денежных средств перечислил контрагентам на расчеты с подрядчиками и поставщиками.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд Твери.