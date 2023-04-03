Фанатам не понравился концерт певицы МакSим в Твери

Фанаты обеспокоены состоянием певицы МакSим и просят отменить гастроли Фото: t.me/eventfulness69 (скрин видео)

1 апреля в Твери в рамках гастрольного тура выступила певица МакSим. Концерт собрал полный зал народу в СК "Юбилейный", только фанаты остались недовольны. Поклонников обеспокоило состояние звезды.

МакSим пела больше часа, не танцевала, часто направляла микрофон в зал.

- Провальный концерт в Сочи повторился. Во время выступления артистка еле передвигалась по сцене, пошатывалась, не попадала в ноты, выглядела болезненно и едва не упала, - пишут в поклонники в Телеграм-канале, делятся видео и требуют остановить гастрольный тур кумира.

В сети даже запустили флешмоб с призывом "Хватит убивать артиста!".

- Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало. Люди это видят, понимают и поддерживают любимого артиста в любых ситуациях!, - позже сообщил директор певицы Павел Назаров.

Но поклонники продолжают волноваться о состоянии Марины Абросимовой и надеются, что любимица публики найдет время отдохнуть и восстановить силы.