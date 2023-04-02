Юная артистка из Конаково выиграла Гран-при конкурса «Театр слова»

Диана Лыгарева из Конаково во время своего победного выступления. Фото: Музей Победы

1 апреля в Музее Победы прошёл финал IX конкурса «Театр слова» в рамках Большого открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Музыкальный театр без границ».

Гран-при конкурса завоевала Диана Лыгарева из Конаково Тверской области, ставшая также лауреатом I степени в старшей возрастной категории (14-17 лет).

Её земляк Александр Сведенюк стал лауреатом II степени в младшей возрастной категории (7-10 лет).

Так же Диана награждена бесплатной путевкой на творческую смену «Вседетский мастер-класс», которая пройдет летом 2023 года в одном из детских центров.

Выступление сорока участников финального этапа оценивало профессиональное жюри во главе с председателем — заслуженным артистом России Александром Олешко, сообщает пресс-служба Музея Победы.