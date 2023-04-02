По данным на 2 апреля 2023 года, в Твери уровень воды в Волге снизился на 43 сантиметра

Место впадения Тьмаки в Волгу. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Сегодня, 2 апреля 2023 года, в Твери уровень воды в Волге снизился на 43 сантиметра. Замеры производились на гидропосту в восемь часов утра.

1 апреля уровень Волги в областном центре был 554 сантиметра. Сегодня — 511 сантиметров.

Максимальное значение было зафиксировано 31 марта 2023 года — 573 сантиметра. В тот день подтопило пристань речного вокзала.

Минимальное же значение уровня воды в Волге в Твери фиксировалось 28 марта 2022 года — 67 сантиметров.

Как долго будет снижаться уровень воды в Волге — неизвестно. В верховьях выпал снег, начались дожди.