Прокуратура проверяет сообщение о голом ребёнке, который перебегал оживлённую площадь в Твери

Момент, когда ребёнок выбегает на площадь. Кадр из видео: VK/Ангелина Конькова/

Прокуратурой Заволжского района Твери организована проверка по публикации в социальных сетях видео, на котором ребёнок в одном подгузнике выбежал на дорогу на площади Конституции областного центра.

Это была девочка. Хорошо, что был не поздний вечер и водители, вовремя заметив девочку, остановили свои автомобили.

Прокуратурой установлено, что запись была сделана вечером 30 марта 2023 года.

Ребёнок был доставлен в полицию и там передан родителям, которые, в свою очередь, были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Семья не асоциальная.

По результатам проверки прокуратура примет какое-то правовое решение.