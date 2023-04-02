Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 апреля 2023 8:57

В Калязине 240 поисковиков ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Работают специализированная техника, кинологи, водолазы
Олег ХАДАЕВ
В Доме культура, где расположен поисковый штаб, всегда многолюдно. Фото: Администрация Калязинского района

В Доме культура, где расположен поисковый штаб, всегда многолюдно. Фото: Администрация Калязинского района

Администрация Калязинского района опубликовала новые данные по поиску пропавшего 10-летнего Захара Ярёменко. Информация на утро 2 апреля.

По сообщению поискового штаба, поиски пропавшего велись всю ночь и продолжаются сейчас. На данный момент зарегистрировано 240 поисковиков, среди них иногородние и местные жители.

Состав постоянно меняется: кто-то, проделав определённую работу, уезжает, на их место встают новые приезжие.

В поиске участвуют все специальные службы Калязинского района. К поискам так же привлечены специализированная техника, кинологи, водолазы.

Напомним, Захар Ярёменко пропал 31 марта. Следователь СКР возбудил уголовное дело.