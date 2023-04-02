Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 апреля 2023 8:15

Житель Ржева отдал мошенникам полтора миллиона рублей

Жулики провернули старый трюк
Олег ХАДАЕВ
Сбрасывайте любые подозрительные звонки!

Сбрасывайте любые подозрительные звонки!

Фото: Олег ХАДАЕВ

В полицию Ржева обратился 50-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников.

Ржевитянину позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о незаконной попытке оформления кредита на мужчину.

Аферист убедил пострадавшего, что преступников надо опередить, нужно срочно оформить кредит и перевести деньги на другой счёт.

Потерпевший с точность выполнил указания жуликов и оформил кредиты в четырех банках, а все деньги — порядка полутора миллионов рублей, перевёл на указанный ему банковский счёт.

После этого, как и следовало ожидать, номер мошенника отключился.

«По данному факту следователем межмуниципального отдела МВД России «Ржевский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщают полицейские.