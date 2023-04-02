Житель Ржева отдал мошенникам полтора миллиона рублей

Сбрасывайте любые подозрительные звонки!
Фото: Олег ХАДАЕВ
В полицию Ржева обратился 50-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников.
Ржевитянину позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о незаконной попытке оформления кредита на мужчину.
Аферист убедил пострадавшего, что преступников надо опередить, нужно срочно оформить кредит и перевести деньги на другой счёт.
Потерпевший с точность выполнил указания жуликов и оформил кредиты в четырех банках, а все деньги — порядка полутора миллионов рублей, перевёл на указанный ему банковский счёт.
После этого, как и следовало ожидать, номер мошенника отключился.
«По данному факту следователем межмуниципального отдела МВД России «Ржевский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщают полицейские.