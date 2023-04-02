В Тверской области, в Центре спасения медвежат, рассказали, как растут питомцы

Вот так взвешивают медвежат. Кадр с видео Центра спасения медвежат-сирот

В Тверской области, в Центре спасения медвежат, рассказали, как растут их питомцы.

«Растут, едят «от пуза», набирают вес, их лапы становятся все более ловкими, а игры более активными», - написали биологи Центра на своей страничке в соцсети.

Вот как весят медвежата: Марта – 4,1 кг, Туся – 4,4 кг, Джэксон – 4,6 кг, Вологоша – 5,4, кг, Толстун – 4,5 кг, Ворчун – 4,0 кг, Малыш Бруно – 4,8 кг, Малыш Кода – 4,1, Горошинка – 6 кг, Фасолинка – 5,6 кг. Общий вес питомцев - 47,5 кг:

Позже биологи обещали показать, как медвежата осваивают кормление из мисок.