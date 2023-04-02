Восемь лет назад в Твери во время хоккейного матча подрались тренеры противоборствующих команд

Потасовка тренеров была уникальной и жёсткой. Кадр из видеотрансляции ТХК

Восемь лет назад, 2 апреля 2015 года, произошло последнее яркое хоккейное событие в истории Твери: на льду Дворца спорта, в третьем полуфинальном матче ВХЛ за Кубок Братины, подрались тренеры Тверского хоккейного клуба (Алексей Ждахин) и Ижстали (Андрей Разин).

В конфликт, как в воронку, тут же втянулись все игроки команд.

Арбитрам никак не удавалось оторвать главных тренеров друг от друга и если бы не вмешательство полиции, неизвестно, чем бы всё завершилось.

В итоге, тренеров временно отстранили от руководства команд, а это событие ещё долго обсуждалось в спортивных и около спортивных кругах.

Это было время, когда в Твери профессиональный хоккей процветал, на игры билеты раскупались мгновенно, а события вокруг одной из лучших команд Высшей хоккейной лиги — ТХК, были поводами для новостей.

Через год всё изменилось, а в 2017 году ТХК прекратил своё существование.

С тех пор в Твери, подарившей миру плеяду выдающихся хоккеистов, включая Илью Ковальчука, профессионального хоккея нет.