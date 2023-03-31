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НовостиОбщество31 марта 2023 16:10

В Тверской области в 2022 году обучались более тысячи аспирантов и ординаторов

85% из них получали образование очно
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Среди ординаторов женщин больше, чем мужчин.

Среди ординаторов женщин больше, чем мужчин.

Фото: Александр МИЛКУС

В 2022 году послевузовское образование в Тверской области получали более тысячи человек. Статистику представил Тверьстат:

- в аспирантуре обучались 474 человека, в численности аспирантов преобладали мужчины – их на 90 больше, чем женщин;

- программы ординатуры осваивал 531 человек, женщин среди ординаторов на 165 больше, чем мужчин.

Послевузовское образование в прошлом году 85% обучающихся проходили очно. 78% имели возраст до 30 лет.