В Тверской области в 2022 году обучались более тысячи аспирантов и ординаторов

Среди ординаторов женщин больше, чем мужчин. Фото: Александр МИЛКУС

В 2022 году послевузовское образование в Тверской области получали более тысячи человек. Статистику представил Тверьстат:

- в аспирантуре обучались 474 человека, в численности аспирантов преобладали мужчины – их на 90 больше, чем женщин;

- программы ординатуры осваивал 531 человек, женщин среди ординаторов на 165 больше, чем мужчин.

Послевузовское образование в прошлом году 85% обучающихся проходили очно. 78% имели возраст до 30 лет.