В Твери назвали победителей конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект года»

На церемонии награждения. Фото: ПТО

31 марта в Твери назвали и наградили победителей четвёртого регионального конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект года».

Приветственный адрес участникам и гостям торжественной церемонии направил губернатор Игорь Руденя:

- Слов признательности заслуживают все победители и участники регионального конкурса. Ваша плодотворная деятельность и искреннее служение Верхневолжью вносят значительный вклад в развитие всей России, делают нашу страну сильнее, сохраняют выдающееся духовное и культурное наследие нашего народа.

На конкурс «Человек года» и «Лучший социальный проект года» поступило 34 заявки из 12 муниципальных образований Верхневолжья.

Лауреатом конкурса «Человек года» по направлению «социальное служение» стала индивидуальный предприниматель Марина Леонович. Её авторские проекты направлены на формирование инклюзивной культуры в обществе, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.

Победителем по направлению «общественная деятельность» признан Олег Иванов, председатель Совета директоров ОАО «Торжокские золотошвеи».

Ещё восемь жителей региона стали дипломантами конкурса «Человек года». Это представители Твери, Нелидово, Лихославля, Бологое, Торжка, Кимр, Пено, Рамешек.

В конкурсе «Лучший социальный проект года» определено четыре победителя.

Это организованный Мариной Леонович центр по ремонту и аренде технических средств реабилитации «Электричка». Там работают, в том числе, инвалиды-колясочники.

Это проект Тверского фонда развития культуры и спорта «Отчий дом» по восстановлению исторической беседки - ротонды в Ботаническом саду ТвГУ.

Это проект Осташковского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по установке народного памятника медицинской сестре полевых и тыловых госпиталей. Он был открыт в Осташкове в сентябре 2022 года.

Это проект благотворительному фонду социальных инвестиций «Константа» «Паруса надежды», направленный на оказание помощи нуждающимся в ней семьям.

Также впервые в рамках конкурса в этом году была учреждена специальная номинация для граждан за их добровольческие проекты, направленные на оказание поддержки и помощи участникам СВО, их семьям, жителям новых регионов Российской Федерации.

В числе награжденных в этой спецноминации - тверской штаб «Помощь Донбассу».