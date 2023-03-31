На аукцион под реализацию туристических проектов выставлено два участка леса в Тверской области

Участки расположены в Вахонинском сельском поселении Конаковского района и в Рамешковском округе у Медведицы. Фото: ПТО

В пятницу 31 марта губернатор Игорь Руденя провёл совместное заседание межведомственных комиссий при правительстве Тверской области по земельным отношениям и вопросам развития лесопромышленного комплекса и лесных отношений.

На заседании были приняты решения :

- перевести земельный участок площадью 53 га из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения для производства кормовой базы компании «Тверской Урожай» (участок находится в районе села Польцо Сукроменского сельского поселения Бежецкого района);

- выставить на аукцион (под аренду для реализации туристических проектов) участок площадью 5,8 га в Вахонинском сельском поселении Конаковского района, а также 2,1 га в Рамешковском округе у реки Медведицы;

- перевести заросшие лесом участки земель сельхозназначения площадью 35,3 га в Лесном округе и Калининском районе в земли регионального лесного фонда.