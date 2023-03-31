В Тверской области в выходные пройдет "Контроль трезвости"

Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" на дорогах региона Фото: Виктория ТУШКОВА

УГИБДД России по Тверской области в период с 31 марта по 2 апреля проводит "Контроль трезвости" на дорогах региона.

Госавтоинспекторы выявляют водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Инспекторы призывают граждан сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Звоните по телефонам полиции: 02, 102.