В Твери открылась персональная выставка народного художника РФ Людмилы Юга

Экспозиция «Сохраняя духовный удел…» приурочена к 75-летию автора Фото: администрация Твери

В Тверском городском музейно-выставочном центре открылась выставка работ народного художника Российской Федерации, почётного академика Российской Академии художеств Людмилы Юга.

Экспозиция «Сохраняя духовный удел…» приурочена к 75-летию автора и состоит из трех блоков.

В первом зале зрители увидят графические листы, выполненные в техниках гравюры (офорт), монотипии, рисунка (карандаш, сангина). Во второй части экспозиции представлены иллюстрации к книжным проектам: житие Ефрема Новоторжского, Нила Столобенского, первого патриарха Иова, Макария Калязинского, Александра Невского, Михаила Тверского и Анны Кашинской. В этих иллюстрациях, выполненных в технике русской книжной миниатюры, автор отразил мир того времени.

В третьем зале посетители увидят живописные холсты, посвященные истории России и тверской земли, в том числе триптих «Три последние русские царицы - родоначальницы династии Романовых».

Выставка продлится до 1 мая.