В Твери прошли переговоры с делегацией из Зимбабве

На встрече. Фото: ПТО

31 марта губернатор Игорь Руденя в областном правительстве в Твери провел встречу с председателем сената парламента Зимбабве Мейбл Чиномона и делегацией африканского государства. Обсуждались перспективные направления сотрудничества. В переговорах участвовала сенатор от Тверской области в Совете Федерации РФ Людмила Скаковская.

Губернатор поприветствовал гостей из далекой страны и отметил, что посольство СССР было открыто в Зимбабве более 40 лет назад:

Мейбл Чиномона в своей речи подчеркнула, что этот визит стал возможен благодаря встречи лидеров России и Зимбабве в 2019 году.

- Зимбабве славится своей агроэкономикой. Благодаря знакомству с опытом Тверской области, уверены, найдем новые подходы в развитии и оптимизации наших экономических процессов, - добавила она.

Эта страна обладает одной из самых протяженных на африканском континенте железнодорожных сетей. В этой связи Игорь Руденя обсудил возможное сотрудничество в сфере поставок в Зимбабве продукции транспортного машиностроения, того же Тверского вагонзавода. У ТВЗ уже есть опыт поставок современных вагонов в Африку, в частности, в Египет.

Среди других потенциальных направлений взаимодействия обозначены аграрный сектор, поставки продукции пищевой промышленности, спецтехники и светотехнического оборудования.

Кроме того, Игорь Руденя и Мейбл Чиномона обсудили перспективы взаимодействия в сфере образования. В вузах Твери выучилось (и учится) много медиков, инженеров и других специалистов из стран Африки и Азии.

- Продукция предприятий Верхневолжья уже востребована на африканском континенте для развития осветительной инфраструктуры и программ городского обустройства. В 2023 году запланирована реализация проекта по свето-музыкальному оформлению моста через реку Сенегал с использованием изделий Лихославльского завода «Светотехника», - сообщила интересные подробности пресс-служба областного правительства.