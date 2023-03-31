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НовостиПроисшествия31 марта 2023 12:24

Двух жителей Тверской области отправили в колонию за организацию нарколаборатории

Решение вынес Конаковский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчин осудили за создание нарколаборатории Фото: УФСБ России по Тверской области

Мужчин осудили за создание нарколаборатории Фото: УФСБ России по Тверской области

В Тверской области вынесен обвинительный приговор двум мужчинам, 1965 и 1969 годов рождения, организовавшим нарколабораторию в Конаковском районе.

Фигурантов задержали тверские сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии весной 2021 года. Из незаконного оборота было изъято около 1 кг синтетического наркотического средства, около 10 кг прекурсоров и химических реактивов для производства наркотиков, а также лабораторное оборудование.

Решением Конаковского районного суда создатели лаборатории признаны виновными по ч. 3 статьи 228 УК РФ. В качестве наказания они получили по шесть с половиной лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.