Двух жителей Тверской области отправили в колонию за организацию нарколаборатории

Мужчин осудили за создание нарколаборатории Фото: УФСБ России по Тверской области

В Тверской области вынесен обвинительный приговор двум мужчинам, 1965 и 1969 годов рождения, организовавшим нарколабораторию в Конаковском районе.

Фигурантов задержали тверские сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии весной 2021 года. Из незаконного оборота было изъято около 1 кг синтетического наркотического средства, около 10 кг прекурсоров и химических реактивов для производства наркотиков, а также лабораторное оборудование.

Решением Конаковского районного суда создатели лаборатории признаны виновными по ч. 3 статьи 228 УК РФ. В качестве наказания они получили по шесть с половиной лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.