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НовостиОбщество31 марта 2023 12:12

Найденную на улице в Твери маленькую девочку поместили в социально-реабилитационный центр

Родителей привлекли к административной ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские разыскали родителей ребенка и привлекли к ответственности

Полицейские разыскали родителей ребенка и привлекли к ответственности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 30 марта, на улице Озерной у дома №23 была найдена маленькая девочка. Ребенок был одет в куртку и шлепанцы, о себе ничего не сообщал.

Девочку доставили в Московский отдел полиции для выяснения обстоятельств. Полицейские семью ребенка разыскали. Мать девочки привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в УМВД России по Тверской области, после обследования условий проживания ребенка органами опеки и инспекторами ПДН было принято решение поместить девочку в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.