Найденную на улице в Твери маленькую девочку поместили в социально-реабилитационный центр

Полицейские разыскали родителей ребенка и привлекли к ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 30 марта, на улице Озерной у дома №23 была найдена маленькая девочка. Ребенок был одет в куртку и шлепанцы, о себе ничего не сообщал.

Девочку доставили в Московский отдел полиции для выяснения обстоятельств. Полицейские семью ребенка разыскали. Мать девочки привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в УМВД России по Тверской области, после обследования условий проживания ребенка органами опеки и инспекторами ПДН было принято решение поместить девочку в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.