Родители могут через Госуслуги записать детей в первый класс в Тверской области

Проще и быстрее подать заявление в электронной форме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области начался прием заявлений для зачисления детей в школы. Подать заявление родители могут лично в школе или через портал "Госуслуги". Электронный способ подачи заявления ускоряет процесс записи.

Приём детей в первый класс проходит в два этапа. Первый этап - с 29 марта до 30 июня. Второй этап - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Для записи ребенка через интернет необходимо заполнить заявление на портале Госуслуги в личном кабинете. Затем предоставить в школу оригиналы документов. В течение шести рабочих дней после завершения приема заявлений в личный кабинет придет уведомление о зачислении.