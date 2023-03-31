В Тверской области отремонтируют дорогу до деревни Светлая в Ржевском округе

К губернатору Игорю Рудене от имени местных жителей обратился Вячеслав Пирожков. Фото: ПТО

В Ржевском округе отремонтируют дорогу от автотрассы «Москва – Рига» до деревни Светлая на всем ее протяжении - 3,2 км. 31 марта в ходе личного приёма граждан в региональной приемной Президента России к губернатору Игорю Рудене с вопросом об этой автодороге от имени местных жителей обратился Вячеслав Пирожков.

Он рассказал, данная дорога важна, так как на ней расположено пять деревень, в которых проживает более 250 человек. Там проходит маршрут школьного автобуса, а взрослые добираются по этой трассе на работу в другие населённые пункты.

- Планируем начать ремонт дороги в мае текущего года, - сообщил Игорь Руденя. - Сейчас проходят конкурентные процедуры по выбору подрядной организации. Дорожному фонду Тверской области будет поручено контролировать качество проведения работ.

Объект включен в Программу дорожных работ на текущий год.