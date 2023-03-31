В Торжке построят газовую котельную, а в Торопецком районе установят спортплощадку

Жительница Торжка на приеме у губернатора. Фото: ПТО

31 марта губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан в приемной Президента России в Твери.

Жительница Торжка Маргарита Скачкова обратилась к главе региона по поводу теплоснабжения домов по улице Энергетиков в ее родном городе.

Женщина отметила, что четыре многоквартирных дома, в которых проживает 110 человек, отапливает электрическая котельная 1957 года постройки. Со своей задачей она в виду изношенности уже не справляется.

Глава региона ответил: для отопления данных многоквартирных домов по улице Энергетиков в этом году до начала отопительного сезона построят блочно-газовую котельную.

Проект будет реализован в рамках реализации Адресной инвестиционной программы региона. Пресс-служба областного правительства уточнила, что контракт с подрядчиком уже заключен. Также губернатор поручил проработать вопрос о ремонте местной теплотрассы.

Учитель физкультуры школы в деревне Подгороднее Торопецкого района Надежда Григорьева обратилась с просьбой установить в населенном пункте спортплощадку.

В этой деревне проживает порядка 600 человек, в том числе 167 детей.

- Мы предусмотрели в бюджете средства на эти цели. Строительство площадки запланировано на этот год. Постараемся приехать к вам, проверить как построили, и пообщаться с ребятами», - сказал Игорь Руденя.

Спортплощадку в деревне Подгороднее планируется разместить рядом с сельским домом культуры. В ее состав будет входить гимнастический городок, уличные тренажеры, мишени для метания, комплекс оборудования для прыжков в длину, информационный стенд.