В Тверской области 31 марта коронавирусом заразились 195 человек

Вакцинация продолжается. Фото: ПТО

По данным на 31 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 195 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 190 755 человек. 185 610 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 519 514, в том числе за последние сутки – 1 071.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.