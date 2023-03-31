В Твери задержаны мужчины, воровавшие дорогие велосипеды

На счету злоумышленников 17 краж Фото: УМВД России по Тверской области
28 марта в дежурную часть Заволжского отдела полиции поступили два сообщения о краже велосипедов из подъездов многоквартирных домов на улице Скворцова-Степанова и Дачная.
Полицейскими была составлена ориентировка с приметами злоумышленников, отработан возможный маршрут их передвижения на велосипедах.
В ходе розыска были задержаны двое мужчин, 1988 и 1991 годов рождения, причастные к серии краж. Ранее они привлекались к уголовной ответственности.
Один из мужчин реализовывал похищенное, а вырученные деньги тратили.
Три велосипеда разыскали, информация о принадлежности еще трех устанавливается полицейскими.
Всего на счету злоумышленников 17 преступных эпизодов. Общий ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.
По части 2 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. Мужчины находятся под стражей.