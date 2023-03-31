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НовостиПроисшествия31 марта 2023 6:57

Спасатели вывели двух человек из задымленной квартиры в Тверской области

Пожар произошел в Калязине
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Спасатели вывели из горящей квартиры двух человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасатели вывели из горящей квартиры двух человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в квартире пятиэтажного кирпичного жилого дома по улице Советской в Калязине поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 30 марта.

На место выехали отделения пожарно-спасательной части №32.

- К моменту прибытия спасателей наблюдалось горение в комнате двухкомнатной квартиры на первом этаже. Звеном газодымозащитников было спасено два человека. Они не пострадали, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В 18:29 объявлена полная ликвидация пожара. Причина возгорания устанавливается.