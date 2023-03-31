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НовостиОбщество31 марта 2023 6:44

В Жарковском округе Тверской области река вышла из берегов подтопила автомобильную дорогу

ЧП произошло в районе населенного пункта Берково
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Жарковском округе подтопило автомобильную дорогу Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Жарковском округе подтопило автомобильную дорогу Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о переливе воды через грунтовую автомобильную дорогу в районе населенного пункта Берково, Жарковского муниципального округа поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 30 марта.

По предварительной информации перелив воды через дорожное полотно произошёл в результате обильного таяния снежных масс и подъема воды в реке Гнилица.

- Медицинское и противопожарное обеспечение граждан в населённых пунктах будет осуществляться в штатном режиме, подъездной путь спецслужб имеется. Угрозы жизни жителей нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.