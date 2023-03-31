В Тверской области затопило участки в СНТ "Мечта"

На месте подтопления работают спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области в результате разлива реки Тьмаки 30 марта затопило приусадебные участки СНТ "Мечта" в Калининском районе. Сообщение о половодье поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место подтопления убыли отделения пожарно-спасательного гарнизона, представители администрации Калининского района.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры личной безопасности в случае подтопления: отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах; поднять на верхние этажи ценные вещи и документы; отвязать собак и выпустить животных из помещений; освободить подвалы; подготовиться к возможной эвакуации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.