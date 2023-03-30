Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 марта 2023 17:45

В Тверской области в результате аварии пострадали девушка и девочка

ДТП произошло в Удомле
Алексей АНДРЕЕВ
"Лада Приора" врезалась в "Хендай". Фото: УГИБДД по Тверской области

"Лада Приора" врезалась в "Хендай". Фото: УГИБДД по Тверской области

30 марта на улице Курчатова в Удомле "Лада Приора" врезалась в "Хендай". В ДТП пострадали два человека.

Как сообщила УГИБДД по Тверской области, водитель (2003 года рождения) отечественной легковушки не предоставил преимущество иномарки и въехал в нее.

Пострадали пассажиры Хендай: молодая женщина (2002 года рождения) и девочка 10 лет. У обоих диагностированы ушибы груди.

Пострадавшие были доставлены в медсанчасть №141 в Удомле.

Признаков опьянения у водителя не обнаружено.