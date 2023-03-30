В Тверской области в результате аварии пострадали девушка и девочка

"Лада Приора" врезалась в "Хендай". Фото: УГИБДД по Тверской области

30 марта на улице Курчатова в Удомле "Лада Приора" врезалась в "Хендай". В ДТП пострадали два человека.

Как сообщила УГИБДД по Тверской области, водитель (2003 года рождения) отечественной легковушки не предоставил преимущество иномарки и въехал в нее.

Пострадали пассажиры Хендай: молодая женщина (2002 года рождения) и девочка 10 лет. У обоих диагностированы ушибы груди.

Пострадавшие были доставлены в медсанчасть №141 в Удомле.

Признаков опьянения у водителя не обнаружено.