В хозяйствах Тверской области работает 1678 тракторов и 11 льноуборочных комбайнов

Скоро сельхозтехника выйдет на поля. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В 2022 году в сельхозпредприятиях Тверского региона числилось 1678 тракторов, 178 зерноуборочных комбайнов, 102 - кормоуборочных, 11 комбайнов, работающих на уборке льна и 50 картофелеуборочных комбайнов.

«Новый сезон, новый трактор, новая сеялка… и снова посевная!» - подумали в Тверьстате и посчитали сельхозтехнику в хозяйствах региона.

В 2022 году сельскохозяйственными организациями Тверской области проводились мероприятия по обновлению парка сельскохозяйственной техники. В течение года приобретено на 22% больше, чем в 2021 году, новых тракторов и в 2 раза больше зерноуборочных комбайнов.

Обновлялся парк и другой сельскохозяйственной техники – плугов, культиваторов, сеялок, кормоуборочных и картофелеуборочных комбайнов.