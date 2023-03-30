В Твери оштрафован водитель, чьё грубое нарушение попало на видео

Нарушителя наказали по видео в соцсетях. Фото: Подслушано у водителей. Тверь/Вадим Новгородцев

В Твери сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя, чьё грубое нарушение попало на видео. Запись была опубликована в группе "Подслушано у водителей Тверь". Видеорегистратор зафиксировал, как на улице Громова вечером 29 марта автомобиль выезжает на полосу встречного движения и едва не сбивает пешеходов, переходивших дорогу по зебре - двух взрослых с детской коляской.

Сотрудники тверской Госавтоинспекции вычислили нарушителя. Он будет оштрафован на 5000 рублей по статье 12.15.4 КоАП ("Выезд водителя моторного транспортного средства на трамвайные пути либо дорогу противоположного направления).