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НовостиОбщество30 марта 2023 13:45

В Тверской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

Она состоится в апреле
Алексей АНДРЕЕВ
Одной из локаций ярмарки станет модернизированный центр занятости в Твери.

Одной из локаций ярмарки станет модернизированный центр занятости в Твери.

Фото: ПТО

14 и 15 апреля в регионе, на площадках тверского кадрового центра «Работа России» и образовательных организаций, пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На ней будет представлено около 1,5 тыс. вакансий более 30 областных предприятий.

Взрослые участники ярмарки смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, о господдержке при трудоустройстве.

Для школьников и студентов будут организованы мастер-классы и туры на ключевые предприятия Тверской области.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в рамках ярмарки запланированы консультации экспертов для выпускникам, студентов по выбору перспективных специальностей.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован в июне 2023 года.