Инспекторы ГИБДД в Твери провели рейд по проверке автобусов

Инспекторы ГИБДД проверили автобусы в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по проверке автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. В Твери 28 по 29 марта состоялось профилактическое мероприятие "Автобус".

Инспекторы ГИБДД проверяли техническое состояние автобусов, оснащенность техническими средствами контроля, наличие документов, необходимых для перевозки пассажиров, а также соблюдение Правил дорожного движения. Особое внимание уделено проверке тахографов.

За время рейда выявлены нарушения: управление транспортным средством без полиса ОСАГО, игнорирование ремней безопасности, осуществление перевозки пассажиров с неисправным контрольным устройством, которое устанавливается на борту автотранспортных средств, управление автобусом при технических неисправностях, и др.

Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Госавтоинспекция призывает водителей автобусов быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.