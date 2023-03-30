На территории Тверского суворовского училища продолжается строительство храма в честь Георгия Победоносца

На территории Тверского суворовского училища продолжается строительство храма Фото: Тверская епархия

На территории Тверского суворовского военного училища продолжается строительство храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца. В настоящий момент возводятся стены. По словам священнослужителя, окормляющего Суворовское училище, священника Валерия Юкина, храм очень нужен и будет востребован.

- Многие воспитанники училища тянутся к Богу, стремятся больше узнать о православии, получить духовную поддержку у священника. Каждый воскресный день на приход в селе Дудино, где служит отец Валерий, отправляется автобус с суворовцами. Уже более 220 воспитанников училища побывали в Дудино. На службе суворовцы принимают участие в Таинствах исповеди, причащения, соборования; по окончании богослужения беседуют со священником, - сообщает Миссионерский отдел Тверской епархии.

Руководство училища надеется, что освящение храма состоится в этом году.