В Тверской области МУП обязали привести в порядок подъезд жилого дома

Права жильцов восстановлены после вмешательства прокуратуры Фото: Ольга Крыльцова

Кашинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что многоквартирный дом №5 по улице Михаила Калинина в Кашине подключен к централизованным инженерным сетям отопления, находится в управлении МУП Кашинского городского округа "ПЖРЭУ" на основании договора управления.

На лестничной клетке дома имелись следы протечки крыши, а подвал затопило стоками канализации.

- Указанные факты нарушали права жильцов дома на благоприятные условия проживания, - уточнили в прокуратуре.

В результате принятых мер реагирования нарушения устранены.