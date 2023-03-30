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НовостиОбщество30 марта 2023 11:14

В Тверской области МУП обязали привести в порядок подъезд жилого дома

Нарушения прав жильцов выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Права жильцов восстановлены после вмешательства прокуратуры

Права жильцов восстановлены после вмешательства прокуратуры

Фото: Ольга Крыльцова

Кашинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что многоквартирный дом №5 по улице Михаила Калинина в Кашине подключен к централизованным инженерным сетям отопления, находится в управлении МУП Кашинского городского округа "ПЖРЭУ" на основании договора управления.

На лестничной клетке дома имелись следы протечки крыши, а подвал затопило стоками канализации.

- Указанные факты нарушали права жильцов дома на благоприятные условия проживания, - уточнили в прокуратуре.

В результате принятых мер реагирования нарушения устранены.