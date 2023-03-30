В Тверской области до 10 апреля продолжится прием документов на конкурс «Семья года»

В регионе вновь проводят конкурс на лучшие семьи с несколькими номинациями. Фото: Олег Укладов

В муниципалитетах региона продолжается прием документов на конкурс «Семья года». Пресс-служба областного правительства напоминает, что заявки принимаются до 10 апреля.

- Тверская земля всегда была сильна большими и дружными семьями, воспитывающими детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду. Крепкие семьи являются прочной основой развития Тверской области и всей России, - считает губернатор Игорь Руденя.

На конкурсе «Семья года» определят победителей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Они получат по 100 тыс. рублей.

Список документов и условия участия в конкурсе смотрите по ссылке далее.

Имена победителей регионального этапа будут объявлены на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню семьи, который отмечается 15 мая.

Региональные победители продолжат участие на общероссийском этапе, победителей которого будут чествовать в конце года. Истории лучших семей войдут в почетную книгу «Семья года. Россия. 2023 год».