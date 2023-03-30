В Ржевском и Зубцовском округах Тверской области изменены три автобусных маршрута

В Ржевском и Зубцовском округах Тверской области изменены три автобусных маршруты Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

«Транспорт Верхневолжья» изменит маршруты общественного транспорта в Ржевском и Зубцовском округах с 1 апреля.

Ржевский округ

№4А «Хлебозавод – Старые Краны», №13 «Микрорайон Порт – Юрятино». Изменится путь следования обоих маршрутов. Автобусы при движении по улице Красностроителей будут объезжать Советскую площадь по кольцу (улица Разина – улица Бехтерева – улица Карла Маркса и далее на улицу Разина по своим маршрутам). Инициатором изменения маршрутов выступила городская администрация города Ржева.

№15 «Микрорайон Порт – Хорошево». Автобусы будут доезжать до Нового кладбища круглогодично. Это позволит увеличить количество рейсов, обслуживающих населённые пункты Ковалёво и Мнякино.

Зубцовский округ

№107 «Зубцов – Столипино». Автобусы будут проезжать непосредственно через деревню Никифоровское и делать там остановку.

Учитывайте изменения расписания перед поездкой.