Жителей Твери приглашают на выставку "Планетарий" в парке "Россия - Моя история"

Мультимедийная экспозиция открывается с 1 апреля Фото: myhistorypark.ru

1 апреля в историческом парке «Россия – Моя история» в Твери откроется мультимедийная выставка «Планетарий». Также на площадке парка покажут научно-космическое шоу «Млечный путь».

Посетители смогут превратиться в настоящих ученых и стать свидетелями занимательных экспериментов: посмотреть, как делают вулкан из мыльных пузырей и волшебный снегопад, готовят «космическую» газировку. Детям расскажут о полетах в космос, интересных и познавательных фактах, связанных с космосом.

Билет на шоу можно приобрести в кассе парка. Билет на экспозицию - на сайте. 6+

Справки по телефону: 8 (800) 200-71-30.