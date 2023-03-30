В Тверской области из помещения строительного предприятия украли электроинструменты

Злоумышленницу задержала полиция

В дежурную часть ржевского отдела полиции обратился сотрудник одного из предприятий по строительству. Мужчина пояснил, что из ремонтируемого помещения похищены электроинструменты. Ущерб организации составил 53 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили, что кражу совершила 26-летняя ранее судимая жительница Ржева.

В полиции подозреваемая созналась, что в ночью через чердак проникла в помещение и похитила электролобзик, дрель, шуруповерт, ножницы по металлу, металлические чердачные люки, которые впоследствии сдала в пункт приёма металлолома. Сотрудниками полиции похищенное изъято и передано владельцу.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.