Жителя Тверской области осудили за кражу детского пособия

Мужчину отправили на исправительные работы за кражу денег Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Перед судом предстал 36-летний житель Краснохолмского района Тверской области. Мужчину осудили за кражу денег.

Установлено, что 16 ноября 2022 года мужчина, находясь в доме бывшей супруги, похитил из кошелька бывшей супруги 10 000 рублей, которые женщина получила в качестве детского пособия на содержание малолетних детей.

Мама троих детей не работает и иного дохода не имеет.

В суде мужчина вину не признал.

Суд вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5%.

Приговор в законную силу не вступил.