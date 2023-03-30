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НовостиОбщество30 марта 2023 7:37

Жителя Тверской области осудили за кражу детского пособия

Мужчину отправили на исправительные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину отправили на исправительные работы за кражу денег

Мужчину отправили на исправительные работы за кражу денег

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Перед судом предстал 36-летний житель Краснохолмского района Тверской области. Мужчину осудили за кражу денег.

Установлено, что 16 ноября 2022 года мужчина, находясь в доме бывшей супруги, похитил из кошелька бывшей супруги 10 000 рублей, которые женщина получила в качестве детского пособия на содержание малолетних детей.

Мама троих детей не работает и иного дохода не имеет.

В суде мужчина вину не признал.

Суд вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5%.

Приговор в законную силу не вступил.