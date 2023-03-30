Жителя Тверской области осудили за кражу детского пособия

Мужчину отправили на исправительные работы за кражу денег
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Перед судом предстал 36-летний житель Краснохолмского района Тверской области. Мужчину осудили за кражу денег.
Установлено, что 16 ноября 2022 года мужчина, находясь в доме бывшей супруги, похитил из кошелька бывшей супруги 10 000 рублей, которые женщина получила в качестве детского пособия на содержание малолетних детей.
Мама троих детей не работает и иного дохода не имеет.
В суде мужчина вину не признал.
Суд вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5%.
Приговор в законную силу не вступил.