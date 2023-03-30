После ареста автомобиля жительница Твери оплатила долг судебным приставам

Судебные приставы взыскали с должницы 300 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебный пристав Центрального районного отделения судебных приставов Твери наложил арест на автомобиль "Хендэ", принадлежащий должнице, а также на ее счета.

В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство, но долг в 300 000 рублей оплачивать она не спешила.

В соответствии с законодательством в десятидневный срок женщина должна была оплатить задолженность. Не желая расставаться с автомобилем, 40-летняя должница в течение недели погасила долг в полном объеме.

Исполнительное производство окончено.