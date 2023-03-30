Весенний снегопад накрыл Тверскую область в ночь на 30 марта

Снегопад в Бологом Фото: Надежда Блинова

Не успели жители Тверской области порадоваться весне, как снова вернулась зима. В ночь на 30 марта некоторые районы региона накрыл снегопад.

Осадки пришли с севера. Накануне днем замело Ленинградскую и Новгородскую области, Санкт-Петербург. В северной части Тверской области снег прошел в Бологовском районе, Вышневолоцком, Лихославльском округах.

А утром, 30 марта, снег пошел и в Твери.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют сильные перепады между дневными и ночными температурами. В ночь на 31 марта похолодает до -7 градусов, днем в пятницу разогреет до +10.

В субботу и воскресенье до +9 градусов днем, -4 ночью, пойдет мокрый снег с дождем.

При ухудшении погодных условий будьте внимательны и осторожны на дорогах.