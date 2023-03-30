В Тверской области затопило дачные участки СНТ "Эдельвейс"

На месте подтопления работают спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о подтоплении приусадебных участков СНТ "Эдельвейс" в Калининском районе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 30 марта.

На месте работают группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, отделение ПСЧ №72.

Ситуация с подтоплением СНТ "Эдельвейс" повторяется из года в год. В прошлом году под воду ушли 80 участков, в 2021 - 111.

Ситуация находится на контроле МЧС.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры личной безопасности в случае подтопления: отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах; поднять на верхние этажи ценные вещи и документы; отвязать собак и выпустить животных из помещений; освободить подвалы; подготовиться к возможной эвакуации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.