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НовостиПроисшествия30 марта 2023 5:41

В Тверской области при пожаре погибла пожилая женщина

Дом сгорел в деревне Дорино
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
При пожаре погибла пожилая женщина

При пожаре погибла пожилая женщина

Фото: Мария ОСИПОВА

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины, 1940 года рождения. Ее останки были найдены после пожара в доме в деревне Дорино.

На место происшествия выезжал следователь. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.