В Тверской области при пожаре погибла пожилая женщина

При пожаре погибла пожилая женщина Фото: Мария ОСИПОВА

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины, 1940 года рождения. Ее останки были найдены после пожара в доме в деревне Дорино.

На место происшествия выезжал следователь. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.