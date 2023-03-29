В Вербное воскресенье в Воскресенском соборе Твери состоится детская литургия

После Литургии будет совершён крестный ход вокруг собора. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверская епархия приглашает родителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками на Божественную литургию 9 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, который в народе зовётся Вербным воскресеньем.

«Традиционно этот праздник считается детским, поскольку в самом событии входа Господа в Иерусалим большое участие принимали дети: они восклицали Ему: «Осанна!» — и постилали под ноги ослика, на котором Он въезжал в город, ветви пальм. Это было исполнением пророческих слов псалмопевца Давида, который написал о Мессии: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу»», - рассказывают в епархии.

После Литургии будет совершён крестный ход вокруг собора. В нём будет участвовать лошадка, как символ входа Христа на молодом ослике. Дети будут нести фонарики, детские хоругви, иконы, ветви пальм и верб. После крестного хода для детей организуют чай с выпечкой, приготовленной Тверской епархией. А ещё ребята смогут покататься на пони.

Начнётся детская Литургия в 9:30. 0+