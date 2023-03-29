В Тверской области избран глава Осташковского городского округа

Алексей Титов возглавляет Осташковский округ с 2017 года. Фото: администрация Осташковского городского округа

29 марта депутаты Думы Осташковского городского округа единогласно проголосовали за избрание главой муниципального образования Алексея Титова.

Напомним, что прямые выборы гражданами глав районов и округов в регионе не проводятся. Руководителей муниципалитетов своим голосованием утверждают местные депутаты.

Алексей Титов родился в поселке 13 км Бельского района. Окончил Калининский сельскохозяйственный институт. Работал в организациях сфер лесного хозяйства и строительства.

С 2000 по 2016 годы Алексей Титов являлся главой Селижаровского района.

В 2016-м был назначен на пост первого заместителя председателя правительства Тверской области.

С 2017 года возглавляет Осташковский городской округ.

Награжден Благодарностью Президента Российской Федерации, знаками губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» и «Во благо земли Тверской».