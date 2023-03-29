СК начал проверку после обрушения фасада здания в Твери

СК проводит проверку по факту обрушения фасада здания в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту обрушения фасада здания.

ЧП произошло 28 марта. На строительной площадке в районе улицы Ржевской в Твери обрушилась кирпичная стена частично разобранного ветхого здания мостоцеха, принадлежавшего РЖД. В результате происшествия пострадало четверо рабочих, находившихся на стройплощадке. Из завалов трое рабочих выбрались самостоятельно, один из рабочих спасен. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Следователем Следственного комитета устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.