СК начал проверку после обрушения фасада здания в Твери

СК проводит проверку по факту обрушения фасада здания в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту обрушения фасада здания.
ЧП произошло 28 марта. На строительной площадке в районе улицы Ржевской в Твери обрушилась кирпичная стена частично разобранного ветхого здания мостоцеха, принадлежавшего РЖД. В результате происшествия пострадало четверо рабочих, находившихся на стройплощадке. Из завалов трое рабочих выбрались самостоятельно, один из рабочих спасен. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Следователем Следственного комитета устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.